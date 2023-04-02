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«Сан-Хосе» разгромил «Аризону», Данил Гущин забил гол в первой встрече в НХЛ

«Сан-Хосе» разгромил «Аризону», Данил Гущин забил гол в первой встрече в НХЛ
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Встреча началась с трёх безответных голов гостей в первом периоде. Авторы голов: Ноа Грегор на 2-й минуте, Якоб Петерсон на 9-й и Кайл Крискуоло на 13-й.Ответную шайбу забросил Янис Мозер на 18-й минуте, а далее последовало ещё четыре гола «Сан-Хосе».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Четвёртую шайбу «Шаркс» в начале второго периода забил 21-летний российский нападающий Данил Гущин. Он провёл свой первый матч в НХЛ. Далее ещё дважды забил Грегор, оформив хет-трик, и Логан Кутюр тоже отметился шайбой. Окончательный счёт установил словакский форвард хозяев Милош Келемен.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 7
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Штурм) – 01:30 (5x5)   0:2 Петерсон (Кутюр, Карлссон) – 08:37 (5x4)   0:3 Крискуоло – 13:02 (5x5)   1:3 Мозер (Маччелли, Сёдерстрём) – 17:07 (5x4)   1:4 Гущин (Карлссон, Макдональд) – 21:41 (5x4)   1:5 Грегор (Штурм) – 48:00 (5x5)   1:6 Кутюр (Гертл, Карлссон) – 50:10 (5x4)   1:7 Грегор (Лабанк, Карлссон) – 54:47 (5x5)   2:7 Келемен (Макбэйн, Ритчи) – 55:10 (5x5)
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