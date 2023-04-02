Панарин признан второй звездой матча с «Вашингтоном»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и был признан второй звездой матча, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой признали защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона, который поучаствовал в двух голах хозяев, отметившись двумя результативными передачами.
Первой звездой матча признали форварда «синерубашечников» К'Андре Миллера, который отметился заброшенной шайбой и ассистом.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.
- 2 апреля 2023
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