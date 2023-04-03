80-е очко Малкина в сезоне помогло «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в двух первых голах своей команды и записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.
На 34-й минуте Брайан Раст забил третий гол «Питтсбурга» в матче.
Гости смогли дважды отличиться в третьем периоде, отличились Николя Делорье и Трэвис Конечны. Защитник Иван Проворов результативными действиями не отличился.
Итоговый счёт установил нападающий Райан Пилинг — 4:2 в пользу «Брюинз».
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