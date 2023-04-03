Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

80-е очко Малкина в сезоне помогло «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

80-е очко Малкина в сезоне помогло «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфия Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в двух первых голах своей команды и записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.

На 34-й минуте Брайан Раст забил третий гол «Питтсбурга» в матче.

Гости смогли дважды отличиться в третьем периоде, отличились Николя Делорье и Трэвис Конечны. Защитник Иван Проворов результативными действиями не отличился.

Итоговый счёт установил нападающий Райан Пилинг — 4:2 в пользу «Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Ракелль (Дюмулен, Малкин) – 11:40 (5x5)   2:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 14:53 (5x4)   3:0 Раст (Кросби, Питри) – 33:23 (5x5)   3:1 Делорье (Деанджело, ван Римсдайк) – 45:57 (5x5)   3:2 Конечны (Фрост, Фараби) – 57:31 (6x5)   4:2 Пилинг (Гранлунд, Дюмулен) – 58:48 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023