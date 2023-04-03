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Кирилл Марченко забил второй по скорости гол в истории «Коламбуса» с начала овертайма

Кирилл Марченко забил второй по скорости гол в истории «Коламбуса» с начала овертайма
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кент Джонсон, Эрик Робинсон, Бун Дженнер и российский нападающий Кирилл Марченко, который забил победный гол в овертайме. 22-летний форвард отличился спустя 16 секунд после начала дополнительного времени, что является вторым результатом в истории клуба.

Рекорд клуба был установлен защитником Сетом Джонсом, который в декабре 2018 года принёс победу «Коламбусу» спустя 10 секунд после начала овертайма. В феврале 2022 года чешский нападающий Якуб Ворачек отличился на 16-й секунде овертайма, сегодня его результат повторил Марченко.

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