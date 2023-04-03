«Лос-Анджелес» стал третьей командой на Западе НХЛ, обеспечившей выход в плей-офф
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:1.
Благодаря этой победе, «Лос-Анджелес» стал третьей командой на Западе НХЛ, обеспечившей выход в плей-офф. Ранее участие в розыгрыше Кубка Стэнли себе гарантировали «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Любопытно, что все три команды представляют Тихоокеанский дивизион.
В Восточной конференции на данный момент определены шесть участников второй части сезона. Это «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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