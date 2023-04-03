Каменев — о победе над СКА: после первого гола было ощущение, что это наша игра

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над СКА (3:2 ОТ) в первом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.
«Четыре периода показывали хорошие скорости. С нашей стороны все красавцы. Уже 15-я игра по счёту в плей-офф, но не сбавляем скорости.
Как сложился второй гол в ворота СКА? Второй гол не был наигранным. Шайбу подняли наверх, затем обратно. Я встал под ворота, и получилось попасть, хотя я думаю, она и так залетела бы. Я считаю, что мы на победу точно наиграли. Много моментов в овертайме не реализовали.
В эпизоде с удалением не ожидал, что его отменят. Бывает, что игрок ждёт на льду решения судей, пока они совещаются. А чтобы выпустили со скамейки штрафников, не помню. Хорошо, что приняли правильное решение.
Как удаётся в таких экстремальных ситуациях быть холоднокровными? Думаю, что у нас нет паники в команде. Даже в овертайме выходим из раздевалки с шутками, подбадриваем друг друга. Когда мы забивали первый гол, уже было ощущение, что это наша игра, мы не должны её упустить», — цитирует Каменева сайт ЦСКА.
Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
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