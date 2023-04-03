Светлов: пересидеть «Ак Барс» в билялетдиновском хоккее невозможно, Омску нужно меняться

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал про фаворитов в финалах конференций Кубка Гагарина.

«ЦСКА сыграл за счёт кубкового опыта, добавляя в решающих моментах и основного времени, и трёх овертаймов. Посмотрите хотя бы статистику вбрасываний: Москва в первом периоде уступила на «точке» — 4:10, а в третьем, когда каждое вбрасывание имело огромное значение, реваншировалась — 16:5.

Казань же показала стабильный и строгий хоккей, чувствовалась наша, «динамовская», школа. Свой лучший матч в плей-офф-2023 провела связка Шипачёв — Кагарлицкий, это тоже бросилось в глаза.

«Ак Барс» и ЦСКА теперь фавориты серий? «Авангарду», на мой взгляд, нужно менять сценарий серии — пересидеть Казань в билялетдиновском хоккее невозможно.

Строгий, консервативный хоккей выгоден Казани, поэтому Омску — особенно дома — необходимо открывать серию, делать её максимально быстрой, со скоростными атаками в обе стороны. Потенциал атакующей линии у «Авангарда» очень серьёзный, если он будет реализован, то серия пойдёт на оба результата.

А вот в армейском дерби фаворита пока нет. Да, ЦСКА теперь получил преимущество своего поля, но какой ценой — фактически двух полных матчей! Если учесть, что с «Северсталью» и «Локомотивом» ЦСКА уходил в полный формат, то в функциональном плане рано или поздно могут возникнуть перепады», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, сегодня, 3 апреля, пройдёт второй матч в серии «Ак Барс» — «Авангард». Встреча состоится в Казани и начнётся в 19:30 мск.