Посещаемость ХК ЦСКА ниже, чем у североирландского «Белфаста»

В топ-50 клубов Европы по посещаемости вошли 11 команд КХЛ, сообщает Metaratings.ru.
В топ-20 самых посещаемых клубов Европы вошли минское «Динамо» (12-е место) и «Ак Барс» (16). Наибольшее представительство в ведущей двадцатке у чемпионата Швейцарии – пять клубов.
«Салават Юлаев» занял 21-е место, а «Трактор» – 30-е. Больше представителей КХЛ в топ-40 нет. На 41-45-й позициях находятся сразу пять команд из отечественной лиги – казахстанский «Барыс» и российские «Динамо», «Локомотив», «Торпедо» и «Сибирь».
Финалист Запада ЦСКА не вошёл в рейтинг, оставшись на 51-м месте. «Амур» находится на 52-й позиции. В число команд, чья аудитория больше, попали английские «Шеффилд» (24-я строчка), «Ноттингем» (50), североирландский «Белфаст» (37), а также шведский «Юргорден» (28), выступающий во второй шведской лиге.
Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» занял третье место по посещаемости в рейтинге клубов Европы, СКА — на шестом месте.
- 3 апреля 2023
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:45
-
10:33
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:16
-
07:11
-
06:57
-
06:11
-
05:43
-
05:40
-
04:41
-
04:33
-
04:00
-
03:53
-
03:42
-
02:21
-
02:01
-
01:49
- 2 апреля 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:08