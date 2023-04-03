Посещаемость ХК ЦСКА ниже, чем у североирландского «Белфаста»

В топ-50 клубов Европы по посещаемости вошли 11 команд КХЛ, сообщает Metaratings.ru.

В топ-20 самых посещаемых клубов Европы вошли минское «Динамо» (12-е место) и «Ак Барс» (16). Наибольшее представительство в ведущей двадцатке у чемпионата Швейцарии – пять клубов.

«Салават Юлаев» занял 21-е место, а «Трактор» – 30-е. Больше представителей КХЛ в топ-40 нет. На 41-45-й позициях находятся сразу пять команд из отечественной лиги – казахстанский «Барыс» и российские «Динамо», «Локомотив», «Торпедо» и «Сибирь».

Финалист Запада ЦСКА не вошёл в рейтинг, оставшись на 51-м месте. «Амур» находится на 52-й позиции. В число команд, чья аудитория больше, попали английские «Шеффилд» (24-я строчка), «Ноттингем» (50), североирландский «Белфаст» (37), а также шведский «Юргорден» (28), выступающий во второй шведской лиге.

Напомним, ранее стало известно, что «Авангард» занял третье место по посещаемости в рейтинге клубов Европы, СКА — на шестом месте.