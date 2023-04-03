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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Джесси Блэкером

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Джесси Блэкером
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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Джесси Блэкером, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новый срок действия соглашения: до 30 апреля 2025 года.

Канадский хоккеист, имеющий гражданство Казахстана и не являющийся легионером, пополнил состав команды в 2021 году. Всего за «Автомобилист» Блэкер провёл 100 матчей в КХЛ, включая Кубок Гагарина, в которых набрал 36 (9+27) баллов за результативность при показателе полезности «+11». В минувшем сезоне Блэкер стал вторым игроком команды по среднему количеству времени за матч, проведённому на площадке (21:01), вторым среди защитников по силовым приёмам (61) и пятым среди всех игроков по заблокированным броскам (64).

Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил в первом раунде «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.

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