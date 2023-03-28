Плющев: каждый год «Автомобилист» сжигает бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру «Автомобилиста» в сезоне-2022/2023.
«Серия «Автомобилист» — «Металлург» изначально смотрелась забавной. В ней встретились команды с отличными кадровыми потенциалами и бюджетами. Команды, которые, несмотря на эти козыри, еле доковыляли до плей-офф.
Ход серии прогнозы подтвердил — команды шатало из стороны в сторону, «Магнитка» вымучила победу 4-3, но только для того, чтобы на следующем этапе «сгореть» — 0-4. Думаю, примерно таким же был бы результат и с участием «Автомобилиста».
Оба клуба ещё объединяет далёкий от хоккея, «баскетбольный» менеджмент. Насколько понимаю, в Магнитогорске решили от него отказаться. А вот в Екатеринбурге, несмотря на очередное поражение, сделали хорошую мину при плохой игре — и «баскетболисты» вроде бы остались на месте. Это удивительно.
Что думаю о тишине в Екатеринбурге? Там терпеливый народ. Каждый год «Автомобилист» сжигает солидный бюджет, чтобы быстро вылететь из плей-офф, затем себя хвалит и на полгода засыпает.
В этом сезоне — та же картина. Тренеры не рассчитали с нагрузками и сами запутались в трёх вратарях. Произошёл очередной провал, но все поблагодарили друг друга за новые контракты и разъехались по отпускам. И смех и грех!
Посмотрите на «Торпедо» или «Адмирал», какое бы тягостное зрелище ни представляла игра Владивостока. Но эти команды за минимальные бюджеты прошли дальше «Автомобилиста», сработали на КХЛ и весь наш хоккей. Отличный пример для Екатеринбурга!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Ранее Плющев поделился мнением о бывшем главном тренере «Северстали» Андрее Разине.
- 28 марта 2023
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