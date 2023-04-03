Каменский предложил новый формат овертаймов в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заявил, что формат овертаймов в Кубке Гагарина следует изменить.
«Буллиты — это лотерея, всегда 50 на 50. Если команды не могут забросить шайбу в овертайме, то переводить игру в серию буллитов неправильно. Да, для игроков и болельщиков тяжело выдерживать по два, три овертайма. Риск получить травму на льду повышается, меньше времени для восстановления. У меня есть идея, которая устроит всех, но рассмотрит ли КХЛ? Не знаю.
Надо менять регламент овертаймов, он несовершенный. Я бы предложил играть первый овертайм — «5х5», второй — «4х4». Если и там не смогли забросить, то продолжать игру в формате «3х3».
Борьба за Кубок нешуточная, поэтому выявлять победителя можно только через дополнительное время», — сказал Каменский Legalbet.
Напомним, накануне в матче СКА — ЦСКА впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина команды дошли до третьего овертайма.
- 3 апреля 2023
-
13:19
-
13:11
-
13:05
-
13:02
-
12:55
-
12:38
-
12:26
-
12:17
-
12:02
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:45
-
10:33
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:16
-
07:11
-
06:57
-
06:11
-
05:43
-
05:40
-
04:41
-
04:33