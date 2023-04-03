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«Обсуждать решение смысла нет». Спортдиректор «Металлурга» — об отставке Рябыкина

«Обсуждать решение смысла нет». Спортдиректор «Металлурга» — об отставке Рябыкина
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал отставку Дмитрия Рябыкина с поста помощника главного тренера «Магнитки».

«Кто стал инициатором расставания с Дмитрием Рябыкиным? Я же отвечал на этот вопрос. Было принято решение. Обсуждать его смысла нет. Приняли решение, что Дмитрия Рябыкина не будет. Его и не было. А чьё это решение? Общее. Зачем ты возвращаешься к этим вопросам, которые были заданы уже не раз?

Помог бы он в серии с «Авангардом», где начинал сезон? Мы не понимаем, помог бы или не помог. Возможно, не хватило рук. Это понятно. Но это решение было принято. Если бы он остался, неизвестно, было бы так же или нет. Сейчас не могу ответить на этот вопрос. Возможно, было бы по-другому; возможно, было бы хуже», — передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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