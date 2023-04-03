«В плей-офф цена ошибки высока». Терещенко против смены формата овертайма в Кубке Гагарина

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал предложение Валерия Каменского о смене формата овертаймов в розыгрышах Кубка Гагарина, а также рассказал о судьбе главного тренера СКА Романа Ротенберга после серии с ЦСКА.

«Нет, менять ничего не надо. Это и есть хоккей. Да, в регулярном чемпионате играют в формате «3х3». Но в плей-офф цена ошибки высока. Здесь сказывается функциональное и физическое состояние команды. Хоккей начинается в формате «5х5», в таком же виде он должен и заканчиваться.

Игра в формате «3х3» захватывающая и интересная. Но нужно оставить то, что есть. Формат «5х5» — это накал, желание, адреналин, эмоции. Для меня это более правильно. При формате «3х3» одни играют, а другие сидят. Я против смены формата.

Зависит ли будущее Романа Ротенберга в СКА от исхода серии с ЦСКА? Это уже внутренняя кухня СКА. Не знаю, кто там, Геннадий Николаевич Тимченко (президент СКА. — Прим. «Чемпионата») участвует в процессе формирования тренерского штаба. Мы не знаем всех нюансов. СКА играет, делает это неплохо. Есть результат. Серия с ЦСКА только началась, СКА проигрывает 0-1. Ещё ничего не значит», — цитирует Терещенко «Спорт день за днём».

Ранее олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский предложил уменьшать количество хоккеистов в зависимости от числа овертаймов в матче.