Протас: «Вашингтон» последние 10 лет боролся за кубок. Пора посмотреть на себя в зеркало

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Столичные» потерпели поражение со счётом 2:5 и практически лишили себя шансов на продолжение борьбы за участие в розыгрыше Кубка Стэнли в нынешнем сезоне.

«Это очень тяжело… В истории клуба последние 10 лет не было ничего, кроме как минимум плей-офф и борьбы за кубок. Теперь настала пора посмотреть на себя в зеркало», — приводит слова Протаса Washington Post.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.