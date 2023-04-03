Спортдиректор «Салавата»: перед началом сезона многие воспитанники покинули систему

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мыслями об итогах сезона молодёжной команды «Толпар». Уфимский коллектив добыл 60 очков в 50 встречах, заняв шестое место в Восточной конференции с названием «Золотой». «Толпар» смог забраться в зону плей-ин и обыграл пермский «Молот» — 2-1. В первом раунде уфимцы выбили «Стальных Лис» в четырёх матчах — 3-1. В следующем раунде команда вышла на «Омских Ястребов», но вылетела — 1-3.

«Мы положительно оцениваем этот сезон. Перед его началом мы высказывали опасения. Ребята 2004 и 2005 года рождения в своё время уезжали из детской школы, по этому возрасту были определённые провалы в плане подготовки. Многие воспитанники покинули систему, а другая часть подходила к МХЛ не совсем подготовленной. В своё время хотели объединить два возраста, оставить только одну команду. Но мы решили потерпеть, дать возможность ребятам играть. Они своим шансом воспользовались. Во главе с тренерским штабом, который плодотворно и упорно работал, несмотря на трудности и неудачи. А они были и во время предсезонной подготовки, и в начале чемпионата.

В целом мы ровно прошли сезон, для такой команды это был хороший год. Мы остались в золотом дивизионе, прошли сильную команду «Стальные Лисы». Далее достойно и на равных бились с «Омскими Ястребами», а в этом клубе собраны одни из самых сильных игроков России своих возрастов. Мы определились по некоторым ребятам, кто идёт дальше. Кого-то заберём в Высшую лигу, кто-то останется в МХЛ, чтобы повысить свой уровень. Сезон прошёл плодотворно. Мы довольны результатами «Толпара», — приводит слова Чижова официальный сайт «Салавата».