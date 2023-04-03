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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Ак Барс» нанёс лишь три броска по воротам «Авангарда» в первом периоде

«Ак Барс» нанёс лишь три броска по воротам «Авангарда» в первом периоде
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Сведберг – 16:16 (5x5)   0:2 Буше (Ткачёв) – 28:04 (5x4)   0:3 Бродхёрст (Толчинский, Шарипзянов) – 38:57 (4x4)   1:3 Лукоянов (Лямкин, Галимов) – 46:44 (5x5)

За весь первый период казанцы смогли нанести 11 бросков. Однако лишь три из них попали в створ. «Авангард», в свою очередь, бросил 17 раз, из которых 12 попыток — в створ.

Кроме того, игроки «Ак Барса» блокировали четыре броска, хоккеисты «ястребов» — три. Восемь из 15 вбрасываний выиграли омичи, семь — казанцы. Кроме того, подопечные Зинэтулы Билялетдинова применили девять силовых приёмов, игроки «Авангарда» — пять.

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