«Ак Барс» нанёс лишь три броска по воротам «Авангарда» в первом периоде
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Сведберг – 16:16 (5x5) 0:2 Буше (Ткачёв) – 28:04 (5x4) 0:3 Бродхёрст (Толчинский, Шарипзянов) – 38:57 (4x4) 1:3 Лукоянов (Лямкин, Галимов) – 46:44 (5x5)
За весь первый период казанцы смогли нанести 11 бросков. Однако лишь три из них попали в створ. «Авангард», в свою очередь, бросил 17 раз, из которых 12 попыток — в створ.
Кроме того, игроки «Ак Барса» блокировали четыре броска, хоккеисты «ястребов» — три. Восемь из 15 вбрасываний выиграли омичи, семь — казанцы. Кроме того, подопечные Зинэтулы Билялетдинова применили девять силовых приёмов, игроки «Авангарда» — пять.
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