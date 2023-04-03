«Ак Барс» нанёс лишь три броска по воротам «Авангарда» в первом периоде

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За весь первый период казанцы смогли нанести 11 бросков. Однако лишь три из них попали в створ. «Авангард», в свою очередь, бросил 17 раз, из которых 12 попыток — в створ.

Кроме того, игроки «Ак Барса» блокировали четыре броска, хоккеисты «ястребов» — три. Восемь из 15 вбрасываний выиграли омичи, семь — казанцы. Кроме того, подопечные Зинэтулы Билялетдинова применили девять силовых приёмов, игроки «Авангарда» — пять.