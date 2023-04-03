Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой недели в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой прошедшей недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Вратарь «молний» принял участие в трёх матчах, одержав победу в каждом из них. Василевский отразил 99 из 100 бросков по своим воротам, оформив два шат-аута — во встречах с «Каролиной Харрикейнз» (4:0) и «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0). Россиянин помог «Тампе» обеспечить себе место в плей-офф. В среднем за матч голкипер отражал 99% бросков при коэффициенте надёжности 0,33.

Второй звездой недели признали нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. Немецкий форвард отыграл четыре встречи, в которых забросил пять шайб и суммарно набрал восемь очков.

Третья звезда недели — нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Чешский форвард сыграл четыре матча, в которых набрал 6 (5+1) очков и помог «мишкам» завоевать Президентский кубок.