Глава ИИХФ Тардиф: впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Канады хочет провести серию из трёх матчей со сборной России в 2024 году. По сообщениям, национальная команда состояла бы только из российских хоккеистов НХЛ.
«Впервые слышу о желании Канады и НХЛ провести серию матчей с Россией», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. Год назад, в феврале 2022 года, национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.
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