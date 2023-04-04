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Дорофеев — четвёртый новичок в истории «Вегаса», оформивший дубль в дебютном сезоне НХЛ

Дорофеев — четвёртый новичок в истории «Вегаса», оформивший дубль в дебютном сезоне НХЛ
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Киган Колесар, а также российский нападающий Павел Дорофеев, отметившийся по ходу матча дублем. Таким образом, Дорофеев стал лишь четвёртым новичком в истории «Вегаса», оформившим дубль в дебютном сезоне НХЛ.

Ранее подобное достижение покорялось Полу Коттеру, Дилану Коглану и Алексу Таку.

В нынешнем сезоне НХЛ Дорофеев провёл за клуб 13 матчей, в которых забил семь голов и стал автором двух результативных передач.

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