Стали известны подробности пропажи отца Матвея Мичкова в Сочи

В ХК «Сочи» рассказали подробности пропажи отца нападающего команды Матвея Мичкова, Андрея Владиславовича Мичкова, в Сочи.
«Андрей Мичков вышел из дома 2 апреля около 21:00 из съёмной квартиры, с тех пор его больше никто не видел. Известно, что уже через 20 минут ему звонили на телефон, абонент был вне зоны доступа.
В 9:00 утра следующего дня ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, были проверены все соответствующие места в случаях, когда пропадает человек. Безрезультатно. Причём не только в Адлере, где проживает семья Мичковых, район поиска был намного шире.
На данный момент сотрудники полиции отслеживают камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея», — сообщил «Чемпионату» источник в клубе.
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