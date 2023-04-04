«Уайлд» должны быть воодушевлены». The Athletic о первой тренировке Капризова после травмы

Журналист The Athletic Джо Смит рассказал о ходе первой тренировки российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после травмы.

«В «Миннесоте» должны быть воодушевлены тем, как выглядел Капризов после 30-минутной тренировки на льду перед утренним катанием в понедельник — на его первой ледовой тренировке с персоналом после травмы нижней части тела в начале марта.

Капризов, работая с тренером по катанию Энди Нессом, делал всего понемногу. У него было несколько упражнений на манёвры на коньках, работа на скорости, он также занимался с клюшкой и бросал. Было несколько упражнений, когда он принимал и отдавал передачи, и ещё одно, когда он катался на скорости, проезжал вокруг вёдер и бросал.

Он выглядел, пожалуй, приятно», — приводит слова Смита The Athletic.