«Уайлд» должны быть воодушевлены». The Athletic о первой тренировке Капризова после травмы

Журналист The Athletic Джо Смит рассказал о ходе первой тренировки российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова после травмы.
«В «Миннесоте» должны быть воодушевлены тем, как выглядел Капризов после 30-минутной тренировки на льду перед утренним катанием в понедельник — на его первой ледовой тренировке с персоналом после травмы нижней части тела в начале марта.
Капризов, работая с тренером по катанию Энди Нессом, делал всего понемногу. У него было несколько упражнений на манёвры на коньках, работа на скорости, он также занимался с клюшкой и бросал. Было несколько упражнений, когда он принимал и отдавал передачи, и ещё одно, когда он катался на скорости, проезжал вокруг вёдер и бросал.
Он выглядел, пожалуй, приятно», — приводит слова Смита The Athletic.
- 4 апреля 2023
-
15:36
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:48
-
14:27
-
14:03
-
13:44
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:02
-
08:40
-
08:32
-
08:10
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:48
-
07:30
-
07:27
-
07:17
-
07:14