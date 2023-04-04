«Вашингтон» может лишиться шансов на выход в плей-офф НХЛ сегодняшней ночью

«Вашингтон Кэпиталз» может лишиться шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги сегодняшней ночью.
Если «Питтсбург Пингвинз» одолеет в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» или «Флорида Пантерз» будет сильнее дома «Баффало Сэйбрз», то «столичные» пропустят розыгрыш Кубка Стэнли. Обе игры начнутся в ночь на 5 апреля в 2:00 мск.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» после 77 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «столичным» не хватает девять очков. У «Вашингтона» осталось пять матчей: три дома и два — на выезде.
Ранее стало известно, что ближайший матч «Кэпиталз» с «Монреаль Канадиенс» (в ночь на 7 апреля в 2:00 мск) пропустят защитник Тревор ван Римсдайк и форвард Ти Джей Оши.
- 4 апреля 2023
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