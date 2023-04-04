Главный тренер СКА прокомментировал эпизод с массовой дракой после сирены матча с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (2:1) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о массовой драке после финальной сирены.

«Послематчевая драка? Не бывает хоккея без эмоций. Две равные команды, разница в деталях. Я этот эпизод ещё не смотрел, но надо понимать, что все хотят выиграть. Всё только начинается, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Напомним, после окончания матча на льду завязалась массовая потасовка. Наиболее активное участие приняли защитник ЦСКА Даррен Диц и форвард СКА Дмитрий Яшкин.