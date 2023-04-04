Р. Ротенберг: у СКА есть мужской характер

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над ЦСКА (2:1) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина рассказал о характере клуба с берегов Невы.
«Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Игра шла на высоком темпе, наши ребята молодцы, бились единым кулаком друг за друга, пластались. В деталях добавили, но это всего лишь одна игра. Работаем дальше.
Два похожих по характеру матча? Главное, что у нас есть характер, в таких играх он нужен. У нас есть мужской характер, который мы будем проявлять с первых секунд в каждой игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
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