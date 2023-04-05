Хет-трик Мерсера помог «Нью-Джерси» обыграть «Питтсбург»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи усилиями Даги Хэмилтона. На 15-й минуте Доусон Мерсер удвоил преимущество хозяев в счёте. На старте второго периода усилиями Тимо Майера «Нью-Джерси» забил третий гол в этом матче, а в концовке второго периода Мерсер оформил дубль.

На старте третьего периода Доусон Мерсе в третий раз отличился в этой встрече. Точку в матче на 47-й минуте поставил Брайан Раст, сумевший размочить счёт «Питтсбурга» в этом матче.

«Нью-Джерси» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Питтсбург» потерпел третье поражение в пяти последних играх.