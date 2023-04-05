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Хет-трик Мерсера помог «Нью-Джерси» обыграть «Питтсбург»

Хет-трик Мерсера помог «Нью-Джерси» обыграть «Питтсбург»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Счёт в матче был открыт на девятой минуте встречи усилиями Даги Хэмилтона. На 15-й минуте Доусон Мерсер удвоил преимущество хозяев в счёте. На старте второго периода усилиями Тимо Майера «Нью-Джерси» забил третий гол в этом матче, а в концовке второго периода Мерсер оформил дубль.

На старте третьего периода Доусон Мерсе в третий раз отличился в этой встрече. Точку в матче на 47-й минуте поставил Брайан Раст, сумевший размочить счёт «Питтсбурга» в этом матче.

«Нью-Джерси» одержал третью победу в пяти последних матчах. «Питтсбург» потерпел третье поражение в пяти последних играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хэмилтон (Палат, Братт) – 08:58 (5x5)   2:0 Мерсер (Хишир, Татар) – 14:23 (5x5)   3:0 Майер (Хьюз, Хэмилтон) – 22:54 (5x3)   4:0 Мерсер (Марино, Грейвз) – 39:26 (5x5)   5:0 Мерсер (Хишир, Маклауд) – 42:50 (5x5)   5:1 Раст (Жозеф, Питри) – 46:14 (5x5)
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