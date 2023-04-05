Бобровский пропустил четыре матча «Флориды» подряд. Его сменщик выиграл все эти встречи

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил четвёртый матч «Флориды» подряд из-за болезни. Во всех этих играх ворота «Флориды» защищал американский голкипер Алекс Лайон, который одержал четыре победы подряд при 95,9% отражённых бросков (116 из 121). Сегодня 30-летний американец отразил 39 бросков из 40 и был признан третьей звездой матча.

В 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ в активе Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,07. У Лайона стало 7 побед в 11 играх (90,5%, 3,04). Он повторил свой личный рекорд по числу игр в сезоне НХЛ.