Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский пропустил четыре матча «Флориды» подряд. Его сменщик выиграл все эти встречи

Бобровский пропустил четыре матча «Флориды» подряд. Его сменщик выиграл все эти встречи
Аудио-версия:
Комментарии

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил четвёртый матч «Флориды» подряд из-за болезни. Во всех этих играх ворота «Флориды» защищал американский голкипер Алекс Лайон, который одержал четыре победы подряд при 95,9% отражённых бросков (116 из 121). Сегодня 30-летний американец отразил 39 бросков из 40 и был признан третьей звездой матча.

В 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ в активе Бобровского 24 победы и 23 поражения (в 3 играх на него не записывали результат из-за замен). Он отражает 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,07. У Лайона стало 7 побед в 11 играх (90,5%, 3,04). Он повторил свой личный рекорд по числу игр в сезоне НХЛ.

Материалы по теме
Такого Бобровского мы ещё не видели! Русский вратарь полез в драку после грязного приёма
Такого Бобровского мы ещё не видели! Русский вратарь полез в драку после грязного приёма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023