Такого Бобровского мы ещё не видели! Русский вратарь полез в драку после грязного приёма

Российские вратари в последние дни зажигают не только в своих воротах. Но если от Ярослава Аскарова и Петра Кочеткова можно было ожидать ярких драк и удалений до конца матча, то Сергей Бобровский, всегда собранный и сдержанный, удивил.
В матче с «Питтсбургом» Боб был в огне. Во-первых, он оформил свою сотую победу за «Пантерз», отразив 31 бросок из 32. Ключевым моментом игры стал его фантастический сейв на Сидни Кросби в концовке второго периода. Капитан «Питтсбурга» вместе с Рикардом Ракеллем при счёте 2:1 в пользу «Флориды» убежали два в одного, и Бобровский, бросив клюшку, успел переместиться и вытащить шайбу блином. Через несколько секунд «Пантерз» забросили третью.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
В третьем периоде Бобровский вновь оказался в самом центре событий, когда в него врезался Джейсон Цукер. На защиту своего вратаря сразу же полетели все игроки «Флориды», находившиеся на площадке, но Боб и сам не собирался спускать дело на тормозах.
«Он нарочно выставил локоть, мне это не понравилось. Это была грязная игра, я попытался встать и защитить себя. Чувствую себя нормально, успел заметить периферическим зрением, что он выставил локоть, и смог сгруппироваться и защитить себя», — сказал после игры россиянин.
До Цукера ему добраться не удалось, тот валялся где-то внизу груды дерущихся тел, но всё равно он был в самой гуще потасовки, пока его не оттащил арбитр. Поучаствовать в драке хотел даже вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, он уже ехал к синей линии, когда его удержали судьи.
«Да, если бы Бобровский продолжил приставать к нашим игрокам, я бы попробовал подъехать, но судья вытащил его из стычки, и другой арбитр сказал мне оставаться на месте. Так что мне не пришлось туда ехать», — сказал Десмит.
По итогу эпизода удаление получил только Цукер – за атаку вратаря. Жёсткой реакции игроков «Флориды» он не удивился. «Я катил на одной ноге, оказался в сложном положении, не смог уйти от столкновения. Сбивать вратаря я точно не хотел, вы же знаете, я не такой игрок. Просто неудачно всё сложилось. Но совсем не удивлён реакции «Флориды», ничего другого я и не ждал. Когда кто-то бьёт твоего вратаря, ты идёшь мстить. Тут ничего не поделаешь», — сказал нападающий «Питтсбурга».
Игроки «Флориды» бросились на Цукера не просто так. Беречь Бобровского сейчас – первоочередная задача, потому что его сменщик Спенсер Найт покинул расположение команды для прохождения программы помощи игрокам.
«Для клуба это сейчас опасно. Спенсер не с нами, поэтому основная нагрузка идёт на Боба. Нам повезло, что он не получил травму в этом эпизоде», — сказал главный тренер команды Пол Морис.
«Мне нравится, когда Бобби лезет в стычки. Это говорит о его пылкости, к тому же все пятеро полевых сразу бросились на его защиту, что тоже приятно видеть», — сказал Сэм Беннетт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Стычка расшевелила игру, которая с этого момента превратилась в парад удалений. Бобровский сделал ещё девять сейвов и обеспечил «Флориде» победу со счётом 4:1. «Стычка не имеет значения, это просто небольшой наплыв эмоций, после чего ты фокусируешься, успокаиваешься и готов играть дальше. Моя сотая победа в составе «Флориды»? И во взлётах, и в падениях меня всегда поддерживают, помогают. Я здесь счастлив», — сказал Бобровский, который был признан первой звездой встречи.
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