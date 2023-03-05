А ещё сделал сумасшедший сейв на Кросби и одержал свою сотую победу за «Флориду».

Такого Бобровского мы ещё не видели! Русский вратарь полез в драку после грязного приёма

Российские вратари в последние дни зажигают не только в своих воротах. Но если от Ярослава Аскарова и Петра Кочеткова можно было ожидать ярких драк и удалений до конца матча, то Сергей Бобровский, всегда собранный и сдержанный, удивил.

В матче с «Питтсбургом» Боб был в огне. Во-первых, он оформил свою сотую победу за «Пантерз», отразив 31 бросок из 32. Ключевым моментом игры стал его фантастический сейв на Сидни Кросби в концовке второго периода. Капитан «Питтсбурга» вместе с Рикардом Ракеллем при счёте 2:1 в пользу «Флориды» убежали два в одного, и Бобровский, бросив клюшку, успел переместиться и вытащить шайбу блином. Через несколько секунд «Пантерз» забросили третью.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Бобровский вновь оказался в самом центре событий, когда в него врезался Джейсон Цукер. На защиту своего вратаря сразу же полетели все игроки «Флориды», находившиеся на площадке, но Боб и сам не собирался спускать дело на тормозах.

«Он нарочно выставил локоть, мне это не понравилось. Это была грязная игра, я попытался встать и защитить себя. Чувствую себя нормально, успел заметить периферическим зрением, что он выставил локоть, и смог сгруппироваться и защитить себя», — сказал после игры россиянин.

ВИДЕО

До Цукера ему добраться не удалось, тот валялся где-то внизу груды дерущихся тел, но всё равно он был в самой гуще потасовки, пока его не оттащил арбитр. Поучаствовать в драке хотел даже вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, он уже ехал к синей линии, когда его удержали судьи.

«Да, если бы Бобровский продолжил приставать к нашим игрокам, я бы попробовал подъехать, но судья вытащил его из стычки, и другой арбитр сказал мне оставаться на месте. Так что мне не пришлось туда ехать», — сказал Десмит.

По итогу эпизода удаление получил только Цукер – за атаку вратаря. Жёсткой реакции игроков «Флориды» он не удивился. «Я катил на одной ноге, оказался в сложном положении, не смог уйти от столкновения. Сбивать вратаря я точно не хотел, вы же знаете, я не такой игрок. Просто неудачно всё сложилось. Но совсем не удивлён реакции «Флориды», ничего другого я и не ждал. Когда кто-то бьёт твоего вратаря, ты идёшь мстить. Тут ничего не поделаешь», — сказал нападающий «Питтсбурга».

Игроки «Флориды» бросились на Цукера не просто так. Беречь Бобровского сейчас – первоочередная задача, потому что его сменщик Спенсер Найт покинул расположение команды для прохождения программы помощи игрокам.

Новость по теме Конкурент Сергея Бобровского во «Флориде» пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

«Для клуба это сейчас опасно. Спенсер не с нами, поэтому основная нагрузка идёт на Боба. Нам повезло, что он не получил травму в этом эпизоде», — сказал главный тренер команды Пол Морис.

«Мне нравится, когда Бобби лезет в стычки. Это говорит о его пылкости, к тому же все пятеро полевых сразу бросились на его защиту, что тоже приятно видеть», — сказал Сэм Беннетт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Стычка расшевелила игру, которая с этого момента превратилась в парад удалений. Бобровский сделал ещё девять сейвов и обеспечил «Флориде» победу со счётом 4:1. «Стычка не имеет значения, это просто небольшой наплыв эмоций, после чего ты фокусируешься, успокаиваешься и готов играть дальше. Моя сотая победа в составе «Флориды»? И во взлётах, и в падениях меня всегда поддерживают, помогают. Я здесь счастлив», — сказал Бобровский, который был признан первой звездой встречи.