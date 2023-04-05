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Беднар — о победе над «Шаркс»: это большие два очка

Беднар — о победе над «Шаркс»: это большие два очка
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ), который прошёл этой ночью.

«Это большие два очка, и мне понравилось, как играли наши парни. Я думаю, мы боролись с самого начала игры. Очевидно, что в третьем периоде игра стала напряжённой, но мы продолжали играть, и моментами мы старались играть с шайбой. Некоторые наши парни передерживали шайбу и старались исполнять, но это хорошие намерения. Мы были конкурентоспособны», — приводит слова Беднара NHL.com.

«Колорадо» набрал 98 очков и возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона НХЛ. Команда Джареда Беднара является действующим обладателем Кубка Стэнли.

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