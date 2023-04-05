«Это была дуэль вратарей». Главный тренер «Флориды» — о победе над «Баффало»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Баффало Сэйбрз» (2:1).
Напомним, благодаря этой победе «пантеры» лишили «Вашингтон» Александра Овечкина даже теоретических шансов на попадание в плей-офф в этом сезоне.
«Это была боевая игра. Обе команды испытывали напряжение, и вы могли увидеть это по тому, как они двигали шайбу. Это была игра между третьей и пятой по результативности командами лиги, вратари которых занимают третье и пятое места по Depth Chart (ротация. — Прим. «Чемпионата»), и именно вратари стали двумя из трёх лучших игроков матча. Это была дуэль вратарей. Оба парня делали большие сейвы», — приводит слова Мориса NHL.com.
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