Данил Гущин сделал в матче с «Колорадо» первый ассист в карьере в НХЛ

Этой ночью на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» уступили «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

В этой встрече российский нападающий «акул» Данил Гущин сделал свою первую результативную передачу в карьере в НХЛ. В третьем периоде россиянин ассистировал Якобу Петерсону, отдав точную передачу из-за ворот соперника.

Напомним, 2 апреля в матче с «Аризоной» (7:2) 21-летний Гущин забросил свою первую шайбу в НХЛ. Это был его первый матч в сильнейшей лиге мира.

В матчах за фарм-клуб «акул» в АХЛ («Сан-Хосе Барракуда») в этом сезоне на счету Гущина 17 заброшенных шайб.

На данный момент «Сан-Хосе» с 60 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.