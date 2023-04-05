Коваленко: суперсерия России и Канады — это битва империй, обеспечен огромный ажиотаж

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Канады может провести серию из трёх матчей со сборной России в 2024 году.

«Думаю, в наших странах нет ни одного человека, который выступил бы против такой идеи. Особенно в нынешние времена, когда российских хоккеистов убирают из международных соревнований, а политика атакует спорт и выкручивает ему руки.

Является ли такая идея реалистичной? Я так понимаю, что НХЛ на протяжении нескольких лет пытается провести Кубок мира, но пока всё-таки не видит в нём турнирной и экономической целесообразности. А суперсерия Россия — Канада — это своеобразный мини-Кубок мира. Организационных проблем — минимум, бизнеса — максимум. Поэтому, на мой взгляд, такая суперсерия возможна.

Политика не может помешать такой суперсерии? Допускаю, что в США и в Канаде какие-то политические моменты могут возникнуть, есть интересы НАТО и других организаций. Но, повторюсь, для турнира внутри НХЛ решающим станет бизнес-фактор.

Более того, скажу откровенно, разговоры о возможности встреч Россия — Канада и даже Россия — США с какой-то стороны стали следствием специальной военной операции. В условиях напряжённости в мировой политике встреча больших держав на спортивной площадке — самый выгодный продукт с точки зрения коммерции. Североамериканцы это лучше всех чувствуют и знают.

Поймите, в нынешней ситуации матчи Канада — Финляндия или США — Швеция мало кому интересны, они не являются раздражителями. Наша суперсерия — это совсем другая история, битва империй. Обеспечен огромный ажиотаж!» — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что у него нет информации по поводу организации этих матчей.