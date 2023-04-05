«Так себе удаление». Шарипзянов — о решающем штрафе в игре «Авангарда» с «Ак Барсом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) прокомментировал удаление защитника омичей Виктора Сведберга в концовке третьего периода.

«Так себе удаление. Наверное, немножко не плей-оффное. Если нам судьи дают биться, то нужно биться. Нельзя комментировать. Так что… Немножко 50/50 удаление для плей-офф. Но ничего страшного. Если они что-то увидели, возможно, что-то было. Должны были выстоять и заканчивать игру победой», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.