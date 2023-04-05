Капитан «Авангарда» Шарипзянов: давайте заплачем и поедем все по домам? Нет, конечно

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от матча финала Востока с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).
«Отличный матч. Я считаю, что хорошо играли, заслужили больше. Но «Ак Барс» бился до конца. Молодцы, их с победой. Мы готовимся дальше.
Естественно, когда проигрываешь – тем более на своей арене – нет ничего хорошего. Но 1-2 в серии — ничего страшного. Играем до четырёх побед, как все знают. С хорошим настроением завтра придём, посмотрим видео, может быть, покатаемся – и послезавтра в бой.
А что расстраиваться? Счёт 1-2, давайте заплачем и поедем все по домам? Нет, конечно. В команде боевое настроение, никто не думал, что в финале конференции будет легко. «Ак Барс» — сильная команда с сильным тренером. Я не вижу смысла расстраиваться. Мы провели хорошую игру. Да, пропустили ненужные голы; были ненужные удаления, которых мы договаривались не делать. Сложилось так, готовимся дальше.
Если разбирать гол в овертайме, то мы плохо подкатились. Не должен так игрок вываливаться почти «в ноль». Наверное, можно было забивать свои моменты при счёте 2:0 и делать 3:0 – было бы легче доигрывать матч», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 5 апреля 2023
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