Форвард «Ак Барса» Галиев: Шипачёв своими мягкими кистями подарил нам победу

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победный матч с «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались. Забили гол, в большинстве Радулов сделал своё дело, доказал, что он лучший на пятаке. Перевели в овертайм, там Вадим Шипачёв своими мягкими кистями подарил нам победу.

Расстроился, что не забил во втором периоде? Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты.

О чём говорят два серийных гола за две минуты? Не сдавались, хоть и не получалось доводить шайбу до ворот. Сделали акцент на бросках, пытались закрыть вратаря и забили два таких гола.

Два последних матча «Ак Барс» выигрывает 2:0 в третьих периодах? Просто играем до конца, до последней секунды. Надо наладить начало игры, первый и второй периоды.

Что сделало разницу: игра Тимура Билялова или нечто иное? Он и Демченко играют здорово, берут свои броски, а шайбу с пятака тяжело поймать любому вратарю», — приводит слова Галиева Metaratings.ru.

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.