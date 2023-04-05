Бродхёрст: «Ак Барс» отчаянно играет, «Авангарду» немного не хватает, чтобы сдержать их

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) в рамках финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Сегодня была невероятная атмосфера от наших фанатов. Мы здорово начали и забили два гола. Но случились пара плохих отскоков и ненужных удалений. Такое бывает, это хоккей.
Что случилось, когда пропустили две шайбы за две минуты? Это сильно разочаровало и стало сильным ударом, мы пропустили за шесть минут до конца третьего периода. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. Но мы должны были играть жёстче и избегать удалений. К сожалению, счёт не в нашу пользу.
Вторую игру подряд соперник проводит хороший третий период, почему так происходит? Да, это снова повторилось, хотя в первой встрече всё было в порядке. Надо отдать им должное, Казань играет отчаянно, до конца, нам немного не хватает, чтобы их сдержать.
Что позитивного было в этой игре и что поможет в следующем матче? Во второй и третьей игре мы показали хорошую командную игру, нанесли много бросков. Думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы забить ещё. Нам нужно двигаться вперёд и действовать чище в третьем периоде. Нужно показать жёсткий хоккей», – цитирует Бродхёрста Metaratings.ru.
Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.
- 5 апреля 2023
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