Бродхёрст: «Ак Барс» отчаянно играет, «Авангарду» немного не хватает, чтобы сдержать их

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст подвёл итог встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ) в рамках финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Сегодня была невероятная атмосфера от наших фанатов. Мы здорово начали и забили два гола. Но случились пара плохих отскоков и ненужных удалений. Такое бывает, это хоккей.

Что случилось, когда пропустили две шайбы за две минуты? Это сильно разочаровало и стало сильным ударом, мы пропустили за шесть минут до конца третьего периода. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. Но мы должны были играть жёстче и избегать удалений. К сожалению, счёт не в нашу пользу.

Вторую игру подряд соперник проводит хороший третий период, почему так происходит? Да, это снова повторилось, хотя в первой встрече всё было в порядке. Надо отдать им должное, Казань играет отчаянно, до конца, нам немного не хватает, чтобы их сдержать.

Что позитивного было в этой игре и что поможет в следующем матче? Во второй и третьей игре мы показали хорошую командную игру, нанесли много бросков. Думаю, у нас было достаточно шансов, чтобы забить ещё. Нам нужно двигаться вперёд и действовать чище в третьем периоде. Нужно показать жёсткий хоккей», – цитирует Бродхёрста Metaratings.ru.

Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.