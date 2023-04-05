Пайгин: «Авангард» сам отдал игру, удаления сломали нам всё. Но какие тут расстройства?

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин рассказал о поражении от «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Сами отдали эту игру. Удаления ненужные сломали нам всё, может, подумали, что выиграли, это всегда ошибочно. Хотя в овертайме собрались, были моменты, но одна ошибка стоила результата.

Уже всё забыли, надо двигаться дальше. Поспим, отдохнём, восстановим силы. Всё впереди ещё. Хорошее начало было в принципе, двигались неплохо, забивали, вратарь нас подтаскивал. Смазали всё в концовке. Не скажу, что сделали Третьяка из Билялова, но хоккей – игра интересная, надо реализовывать свои моменты.

Усталость? «Ак Барс» тоже играет через день, они недавно на Дальний Восток слетали. Так что это не оправдание. Мы стараемся концентрироваться на своей игре. Радулов? Ну, конечно, тяжело с ним играть, один из лучших нападающих КХЛ. Перед овертаймом была хорошая атмосфера, заряжались на победу. Какие расстройства могут быть? Это плей-офф, здесь нельзя расстраиваться, надо выходить и работать. Всё от нас зависит, от нашей головы и от нашей подготовки», — передаёт слова Пайгина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.