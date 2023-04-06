Гол Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

На стадионе «Хонда-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил российский хоккеист Клим Костин. Нападающий «Ойлерз» отличился на 30-й минуте. Эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне для 23-летнего россиянина. Далее Ник Бьюгстад удвоил преимущество гостей на 33-й минуте. Ответную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий «Дакс» Трой Терри. Окончательный счёт установил Зак Хайман под самый конец встречи.

Эта победа стала шестой подряд для канадской команды. «Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей.

«Дакс» занимают последнее место в том же дивизионе с 56 очками и давно лишились шанса на попадание в плей-офф.