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Гол Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

Гол Костина помог «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»
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На стадионе «Хонда-центр» в Виннипеге (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил российский хоккеист Клим Костин. Нападающий «Ойлерз» отличился на 30-й минуте. Эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне для 23-летнего россиянина. Далее Ник Бьюгстад удвоил преимущество гостей на 33-й минуте. Ответную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий «Дакс» Трой Терри. Окончательный счёт установил Зак Хайман под самый конец встречи.

Эта победа стала шестой подряд для канадской команды. «Ойлерз» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 103 очка за 79 матчей.

«Дакс» занимают последнее место в том же дивизионе с 56 очками и давно лишились шанса на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Костин (Янмарк) – 29:36 (5x5)   0:2 Бьюгстад (Костин) – 32:46 (5x5)   1:2 Терри (Бенуа, Хенрик) – 44:56 (5x5)   1:3 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 58:18 (en)
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