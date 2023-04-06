Купер отметил волевые качества «Тампы» в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер нашёл положительный момент в игре своей команды в проигранном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6), который прошёл этой ночью.

«Ты проигрываешь 0:3 в начале игры, но когда возвращаешься после второго перерыва, счёт уже 3:4 и мы легко могли бы победить. Мне это нравится. Нам пришлось тяжело в концовке», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Данная игра не имела большого турнирного значения, поскольку обе команды гарантировали себе участие в плей-офф. «Тампа» с 96 очками располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе. «Рейнджерс» занимают аналогичную позицию в Столичном дивизионе, имея в своём активе 103 очка.