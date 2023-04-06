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Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв обновил клубный рекорд по набранным очкам за сезон
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Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв забросил шайбу и сделал результативную передачу в третьем матче серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина, который прошёл вчера, 5 апреля, в Омске. Его команда вела в середине третьего периода 2:0, однако не смогла удержать преимущество и уступила 2:3 в овертайме.

Тем не менее по итогам этой встречи Ткачёв довёл количество своих очков в сезоне-2022/2023 (в сумме за регулярный чемпионат и плей-офф) до 72 (26+46). Это достижение помогло форварду установить новый рекорд клуба по очкам за сезон. Ранее он принадлежал чешскому легионеру Роману Червенке, который набрал 70 (36+34) очков в сезоне-2010/2011.

Четвёртый матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» пройдёт в Омске 7 апреля.

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