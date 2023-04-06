Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев согласились надеть радужные джерси

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Российские нападающие «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные джерси на предматчевую раскатку перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ).

Команда в полном составе приняла участие в ЛГБТ-акции.

«Все ребята согласились поучаствовать», — приводит слова главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса The Athletic.

Напомним, ранее отказаться от участия в ЛГБТ-акциях приняли решение ряд российских игроков: Андрей Кузьменко из «Ванкувер Кэнакс», Иван Проворов из «Филадельфии Флайерз», Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрз», Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс». Кроме того, подобные мероприятия отменили «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс».

В матче, прошедшем в ночь с 4 на 5 апреля, победу одержал «Нэшвилл», обыгравший «Вегас» в овертайме — 3:2.