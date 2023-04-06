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Хедман: мы не можем позволить вредным привычкам проникнуть в нашу игру

Хедман: мы не можем позволить вредным привычкам проникнуть в нашу игру
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал поражение своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошёл этой ночью.

«Мы пытались вернуться (после 0:3. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, факт того, что мы уже завоевали место в плей-офф, где-то расслабляет, и мы не можем разогнаться, так как будет очень сложно подняться на второе место. Мы не можем позволить вредным привычкам проникнуть в нашу игру, но мы показали, что мы боролись, и продемонстрировали ту игру, к которой стремимся», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

«Тампа» с 96 очками располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе НХЛ, отставая от «Торонто» на шесть баллов.

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