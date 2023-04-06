В ФХР ответили на слухи о проведении хоккейной суперсерии со сборной Канады

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал информацию о якобы серии матчей сборной России со сборной Канады.

«Все эти слухи — это буря в стакане. Никаких контактов не было, никто у нас ничего не спрашивал. Есть Кубок мира — это история НХЛ. Нам интересно там сыграть для развития хоккея. Создаётся новый продукт, который можно ещё раз продать. Они могут сделать это в следующем году или нет, с нами или без нас. Единственное, что не может быть Team Russia. Они могут использовать это, но не будут. Надо понимать, что это не наша история и даже не история международной федерации», — цитирует Курбатова «РИА Новости».

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что у него нет информации по поводу организации этих матчей.