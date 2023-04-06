Форвард «Монреаля» Гурьянов отказался от участия в ЛГБТ-акции перед игрой с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки ЛГБТ-сообщества перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 7 апреля в 2:00 мск), сообщает журналист Эрик Энджелс в своём «твиттере» со ссылкой на тренера канадского клуба Мартена Сан-Луи.
Форвард отказался участвовать в акции по семейным обстоятельствам и пропустит разминку клуба.
«Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — заявил Сан-Луи.
Отметим, что ранее ряд клубов, за которые выступают российские хоккеисты, отказались от участия в ЛГБТ-акциях. Среди этих команд «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс».
Ранее известный в прошлом защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн прокомментировал отказ некоторых игроков участвовать в ЛГБТ-акциях.
- 6 апреля 2023
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