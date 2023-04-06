Курдин: дети сейчас очень неразвитые, становятся ленивыми — все в айфонах, компьютерах

Первый тренер хоккеистов Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал о развитии молодых хоккеистов.
«Дело в мотивации? Конечно! Только чуть-чуть к себе требования сбавили – и всё! Возьмём, например, «Адмирал». Мастеров в команде нет, там всё работает на мотивации, на умении тренера заставить, найти какие-то рычаги, сплотить команду. Я более чем уверен, что в следующем году у дальневосточников такого результата не будет. В этом сезоне они потратили очень много эмоций, а мастерства у них большого нет. Тяжело этих ребят будет мотивировать.
А детей тем более надо постоянно подталкивать. Чуть только ребенок добьётся какого-то успеха – всё, он перестаёт работать. Начинается вальяжность. У меня были выпуски 1992 и 2002 годов рождения. И я уже давно убеждён, что тренеру нужно уметь пихать, толкать, заставить, доставать всё из детей, чтобы они росли и двигались вперёд. Другого способа я не вижу.
Дети с каждым годом становятся более домашними и ленивыми. Все в айфонах, телефонах, компьютерах. У меня как-то спрашивали, какой год был лучше: 1992-й или 2002-й? Понятно, что в команде 1992-го были ребята с улицы, из того прошлого. 2002-й был более домашним, а нынешние дети ещё более мягкотелые и не приспособленные к жизни. Всё-таки хоккей – это мужской вид спорта. Там и подраться, и постоять за себя иногда приходится. Приходится воспитывать в них неуступчивость», — цитирует Курдина AllHockey.
- 6 апреля 2023
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