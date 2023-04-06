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Заслуженный тренер России рассказал о шансах «Рейнджерс» выйти в финал Кубка Стэнли

Заслуженный тренер России рассказал о шансах «Рейнджерс» выйти в финал Кубка Стэнли
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Заслуженный тренер России по хоккею Юрий Новиков оценил шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на выход в финал Кубка Стэнли.

«На финал есть хорошие шансы у «Рейнджерс», они это показали с «Тампой». И то, что «Нью-Йорк» забрал Тарасенко, — это сильнейший ход. В НХЛ всегда в первую очередь работали мозги, а не деньги. У «Рейнджерс» довольно лёгкая команда, не силовая, поэтому за счёт этой гибкости они смогут навязать борьбу условному «Бостону», потому что там больше нацелены на силовую тактику. И за счёт этого противопоставления верх может взять тот, кто будет действовать более гибко.

Но вообще мы радуемся за всех наших. И хочется, чтобы кто-то из русских игроков вновь взял Кубок Стэнли. И если уж навскидку, то ситуацию можно охарактеризовать как «палата №6»: «Тампа», «Бостон» и «Рейнджерс» — у них больше шансов. И кто бы из них ни победил, исход будет один — Россия везде выиграет. Поэтому будем держать кулачки», — приводит слова Новикова RT.

«Рейнджерс» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 103 очка после 78 матчей.

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