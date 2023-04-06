Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Химик» победил новокузнецкий «Металлург» в гостях и находится в шаге от финала ВХЛ

«Химик» победил новокузнецкий «Металлург» в гостях и находится в шаге от финала ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Чехове на стадионе «Витязь» закончился пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором новокузнецкий «Металлург» принимал воскресенский «Химик». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода счёт в матче открыл Матвей Заседа с передачи Максима Кровякова.

На 17-й минуте третьего периода удвоил преимущество гостей Илья Талалуев. Спустя минуту и 10 секунд одну шайбу отыграл Юрий Платонов с передач Дмитрия Брагинского и Захара Арзамасцева. На 19-й минуте периода окончательный счёт установил Даниил Иванов.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
1 : 3
Химик В
Воскресенск
0:1 Заседа (Кровяков) – 27:17 (5x5)   0:2 Талалуев – 56:13 (5x5)   1:2 Платонов (Брагинский, Арзамасцев) – 57:23 (6x5)   1:3 Иванов – 58:30 (en)

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Химика». Следующий матч пройдёт 9 апреля. Команды сыграют в Воскресенске. При необходимости решающая, седьмая игра состоится 12 апреля в Чехове.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023