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«Химик» победил новокузнецкий «Металлург» в гостях и находится в шаге от финала ВХЛ

В Чехове на стадионе «Витязь» закончился пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором новокузнецкий «Металлург» принимал воскресенский «Химик». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода счёт в матче открыл Матвей Заседа с передачи Максима Кровякова.

На 17-й минуте третьего периода удвоил преимущество гостей Илья Талалуев. Спустя минуту и 10 секунд одну шайбу отыграл Юрий Платонов с передач Дмитрия Брагинского и Захара Арзамасцева. На 19-й минуте периода окончательный счёт установил Даниил Иванов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Химика». Следующий матч пройдёт 9 апреля. Команды сыграют в Воскресенске. При необходимости решающая, седьмая игра состоится 12 апреля в Чехове.