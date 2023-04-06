Р. Ротенберг — о Николаеве: слава богу, с яйцами остался

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) рассказал о состоянии голкипера Дмитрия Николаева.

«Это не первое наше поражение в сезоне. Без поражений не бывает побед. Наша задача — выиграть следующую игру. Это плей-офф, здесь серия до четырёх побед. Для нас всё только начинается. Мы чётко понимаем, что будем делать, и мы на 100 процентов уверены в команде. Мы понимаем, какие ошибки сделали. Пропустили «четыре на четыре», пропустили в меньшинстве, а игра «пять на пять» была полностью под нашим контролем. Будем так играть дальше, всё будет хорошо.

Состояние Николаева? Вы знаете, слава богу, с яйцами остался. Чувствует себя хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.