Р. Ротенберг — о Николаеве: слава богу, с яйцами остался
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:4) рассказал о состоянии голкипера Дмитрия Николаева.
«Это не первое наше поражение в сезоне. Без поражений не бывает побед. Наша задача — выиграть следующую игру. Это плей-офф, здесь серия до четырёх побед. Для нас всё только начинается. Мы чётко понимаем, что будем делать, и мы на 100 процентов уверены в команде. Мы понимаем, какие ошибки сделали. Пропустили «четыре на четыре», пропустили в меньшинстве, а игра «пять на пять» была полностью под нашим контролем. Будем так играть дальше, всё будет хорошо.
Состояние Николаева? Вы знаете, слава богу, с яйцами остался. Чувствует себя хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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