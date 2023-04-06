Судьи после видеопросмотра не стали удалять до конца матча игрока ЦСКА

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В третьем периоде нападающий ЦСКА Матвей Гуськов на пятачке пытался добить шайбу в ворота голкипера СКА Дмитрия Николаева. Судьи после эпизода отправились смотреть повтор на предмет удаления форварда до конца матча. В итоге арбитры решили, что нарушение правил в эпизоде отсутствует.

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Главными арбитрами во встрече работают Алексей Раводин и Сергей Юдаков (оба — Москва).

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.