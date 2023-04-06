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Судьи после видеопросмотра не стали удалять до конца матча игрока ЦСКА

Судьи после видеопросмотра не стали удалять до конца матча игрока ЦСКА
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч в рамках финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. ЦСКА принимает на своём льду СКА. Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В третьем периоде нападающий ЦСКА Матвей Гуськов на пятачке пытался добить шайбу в ворота голкипера СКА Дмитрия Николаева. Судьи после эпизода отправились смотреть повтор на предмет удаления форварда до конца матча. В итоге арбитры решили, что нарушение правил в эпизоде отсутствует.

ВИДЕО

Главными арбитрами во встрече работают Алексей Раводин и Сергей Юдаков (оба — Москва).

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Окулов (Дыбленко, Нестеров) – 23:58 (5x5)   2:0 Каменев (Григоренко, Слепышев) – 39:39 (5x4)   3:0 Соркин (Диц) – 54:29 (5x4)   4:0 Классон – 59:46 (en)

Следующий матч в серии финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина состоится 8 апреля в Москве.

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