А. Юдин: надеюсь, Николаев в порядке — у Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин подвёл итоги третьего матча между ЦСКА и СКА (4:0).
«Надеюсь, с Николаевым всё в порядке – у Гуськова аж клюшка согнулась при ударе в пах. Думаю, вообще все были уверены, что это 5+20. За такое не просто нужно выгонять до конца матча, а накостылять сопернику хорошенько. Нет ничего грубее ударов в пах, да ещё и против вратаря. Как можно даже после повтора не дать удаление – просто невероятно. Понятно, что у Игоря Есмантовича день рождения, но тут и по-человечески, и по правилам должно было быть наказание.
Если говорить по игре, то главный вопрос в реализации. СКА доминировал в первом периоде полностью, надо использовать то, что получается создавать. Если послезавтра с реализацией будет всё в порядке, то и счёт будет соответствующий – москвичи не выглядят монолитно, дыр в обороне у них хватает», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 6 апреля 2023
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