Черкас: интересно, что ответит судейский корпус по эпизоду с Николаевым

Заслуженный тренер России Сергей Черкас прокомментировал поражение СКА от ЦСКА (0:4) и рассказал про эпизод с голкипером клуба из Санкт-Петербурга Дмитрием Николаевым.
«СКА первым пропускает, приходится отыгрываться. ЦСКА не забивали до этого в большинстве, а сегодня забил сразу дважды. Гол в пустые ворота не беру, его нет смысла обсуждать. Но это плей-офф, тут ничего страшного нет. Через день уже игра, я уверен, что петербуржцы дадут бой и зубами вырвут победу.
Удар Николаеву в пах? Честно говоря, не очень понимаю, почему судьи пропустили этот момент. Я никогда не обсуждаю судей, но здесь нужно послушать их комментарий, что они скажут – любопытно. Конечно, это момент, который вызывает обсуждения. Если говорить немножко о судействе, то не всегда были свистки тогда, когда должны были быть: и проброс, и вне игры, и пропускались удаления. Размытая трактовка эпизодов: с одной стороны, за такой же эпизод идёт удаление, а с другой – нет свистка в подобной ситуации. Не понимаю формулировку «на усмотрение судьи». Есть правила, которые нужно исполнять, а если всё на усмотрение судей, тогда очень сложно добиться объективности. Хочу послушать, мне интересно, что ответит судейский корпус по поводу эпизода с Николаевым», — приводит слова Черкаса Allhockey.
Напомним, в третьем периоде нападающий ЦСКА Матвей Гуськов на пятачке пытался добить шайбу в ворота голкипера СКА Дмитрия Николаева. Судьи после эпизода отправились смотреть повтор на предмет удаления форварда до конца матча. В итоге арбитры решили, что нарушение правил в эпизоде отсутствует.
- 6 апреля 2023
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